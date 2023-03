Polacy reagują na reportaż o Janie Pawle II. Interesujące wyniki sondażu

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Oświadczenie "Faktów" TVN

W czwartek telewizja TVN wydała oświadczenie w sprawie wyemitowanego reportażu Marcina Gutowskiego. Podczas programu informacyjnego "Fakty" komunikat stacji odczytał prowadzący Grzegorz Kajdanowicz.

– Reportaż »Franciszkańska 3« jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – daje głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są one bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

Reakcje na publikacje mediów

"Jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zmienia Pani/Pana ocenę papieża-Polaka?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy firmy SW Research. Wyniki sondażu na zlecenie portalu rp.pl poznaliśmy w sobotę, 11 marca.

44,80 proc. badanych uważa, że publikacje nie zmieniły ich oceny Jana Pawła II. 34,70 proc. respondentów twierdzi, iż gorzej ocenia działalność papieża Polaka. Co ciekawe, 14,60 proc. uczestników badania nie słyszało o sprawie. Natomiast 5,90 proc. ankietowanych lepiej postrzega kardynała Karola Wojtyłę.

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu internetowego w dniach 7-8 marca 2023 roku. Analizą objęto grupę 800 osób powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Przy konstrukcji uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

