Kto zyskuje, kto traci? Są wyniki najnowszego sondażu

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę" – zapytali ankieterzy firmy Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Wyniki sondażu. I wariant

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. respondentów. To oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu z 17 marca br. Koalicja Obywatelska może liczyć na 30 proc. poparcia. To wzrost o 1 pkt proc. Podium uzupełnia Lewica – 9 proc. wskazań (bez zmian). Dalej znajdują się Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – po 8 proc. deklarowanego poparcia (wzrosty o 1 pkt proc.). W Sejmie znalazłoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, które wskazało 5 proc. uczestników badania (bez zmian w stosunku do ostatniego pomiaru). Poza progiem wyborczym: Kukiz‘15 – 2 proc. poparcia (bez zmian); Porozumienie – 0 proc. (-1 pkt proc.).

Inne ugrupowania polityczne wybrało 2 proc. badanych.

II wariant. Polska 2050 i PSL

W drugim wariancie firma Social Changes sprawdziła poparcie dla polskich partii politycznych, gdyby w najbliższych wyborach parlamentarnych wystartowały koalicje Polski 2050 Szymona Hołowni z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Koalicji Obywatelskiej z Lewicą.

Wówczas wybory wygrywa sojusz KO i Lewicy – 38 proc. wskazań. Zjednoczona Prawica jest druga – 36 proc. Podium uzupełnia koalicja Polski 2050 i PSL – 12 proc. Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja – 8 proc. Poza Sejmem nadal Kukiz'15 (2 proc.) oraz Porozumienie (1 proc.). Inne ugrupowania wskazało 3 proc.

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 64 proc. (wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 17 do 20 marca 2023 roku na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięło udział 1 045 osób.

