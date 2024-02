Kamiński i Wąsik do PE? Miażdżący wynik sondażu

Wciąż trwa spór o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami. Po grudniowym prawomocnym wyroku obaj politycy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Wtedy marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił wygaszenie mandatów obu posłów PiS. Po spędzeniu dwóch tygodni w więzieniu Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę i wyszli na wolność. Zarówno Kamiński, jak i Wąsik stoją na stanowisku, że nadal są posłami i powinni wykonywać swój mandat. Powołują się przy tym na orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu najpierw wobec Wąsika, a potem także wobec Kamińskiego.

W ubiegłym tygodniu politycy próbowali wejść do Sejmu, gdy trwało posiedzenie, jednak doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską i nie zostali wpuszczeni do budynku. Pojawiają się spekulacje, że być może PiS wystawi Kamińskiego i Wąsika jako kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sondaż: Polacy nie chcą startu Kamińskiego i Wąsika do PE

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że aż 79 proc. badanych uważa, że nie powinni oni startować w wyborach do PE. Przeciwnego zdania jest 21 proc. respondentów. – Tak duży odsetek niechętnych obu politykom oznacza, że Polacy mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt samozachowawczy. Panowie Wąsik i Kamiński nie mają jednoznacznie określonego statusu w administracji publicznej, a z drugiej strony nie wiadomo, co mogli by wnieść do Parlamentu Europejskiego, jakie mają do tego kompetencje. Na pewno nie wnieśli by nic pozytywnego, więc mogą to być zmarnowane głosy – ocenia politolog prof. Kazimierz Kik.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniu 11.02.2024 roku na próbie 1060 dorosłych Polaków.

