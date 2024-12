Polacy chcą rozliczeń. Ciekawy wynik w elektoracie PiS

Obietnica rozliczenia rządów PiS za rzekome nieprawidłowości, do których miało dochodzić w latach 2015-2023, była jednym z postanowień umowy koalicyjnej, zawartej 10 listopada 2023 r. przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nową Lewicę.

Z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że aż 57 proc. respondentów chce rozliczeń polityków Zjednoczonej Prawicy, podczas gdy 20 proc. jest przeciwnego zdania.

Te wyniki są o tyle zaskakujące, że poparcie dla samego Prawa i Sprawiedliwości znacząco przekracza 20 proc. Gazeta wskazuje, że to oznacza, że nawet część wyborców PiS przychyla się do pomysłu rozliczeń.

Z badań przeprowadzonych już stricte w elektoracie partii Kaczyńskiego wynika, że 15 proc. grupy wyborców tej partii chce rozliczeń. 45 proc. respondentów sprzeciwia się, a z kolei 30 proc. nie ma zdania.

– Wygląda na to, że wśród wyborców tej partii aż 15 proc. uważa, że w trakcie rządów partia dopuściła się, czy politycy tej partii dopuścili się rzeczy karalnych - komentuje wyniki sondażu politolog prof. Tomasz Płudowski. W jego opinii poparcie dla PiS nie jest bezwarunkowe.

Tusk: Rozliczenia idą zbyt wolno

W środę wieczorem do obietnicy rozliczeń odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Donald Tusk.

"Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej" – stwierdził szef rządu i dodał: "I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni". Podczas czwartkowej konferencji premier wyjaśnił, że zarzutów tych nie skierował pod adresem żadnego z koalicjantów. – Ja oczekuję przede wszystkim od moich urzędników, od służb, aby działały tutaj z większą determinacją, z większą energią i to dotyczy całego państwa, ale także politycznych liderów – tłumaczył i zapowiedział: "Nawet jeśli to tempo jest niezadowalające, to ja nie odpuszczę na pewno tej kwestii".

Czytaj też:

"Przecież to groteska". Awantura w koalicji o KaczyńskiegoCzytaj też:

Wałęsa apeluje do koalicji: Wszyscy inni powinni zrezygnować