Nowy sondaż. KO i PiS z niemal identycznym poparciem

Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość cieszą się niemal identycznym poparciem, wynoszącym odpowiednio 31,28 i 31,05 proc. – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Trzecia jest Konfederacja, która może liczyć na 16,66 proc. głosów. Do Sejmu dostaliby się również koalicjanci KO – Trzecia Droga, która uzyskała 9,60 proc. poparcia, a także Nowa Lewica, na którą głos zamierza oddać 5,9 proc. wyborców. Wynik minimalnie poniżej progu wyborczego osiągnęła partia Razem (4,91 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach 28-29 kwietnia 2025 r. metodą CAWI na próbie 1007 Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

W Sejmie pięć partii

We wtorek Wirtualna Polska opublikowała wyniki badania United Surveys, w którym Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 30,4 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,8 pkt proc. w odniesieniu do poprzedniego sondażu tej pracowni, który przeprowadzono w połowie kwietnia.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 27,3 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła wynik o 2,3 pkt proc. niższy w porównaniu z poprzednim badaniem i spadła z pozycji lidera.

Podium zamyka Konfederacja, która zanotowała lekki wzrost poparcia (o 0,5 pkt proc.) i może liczyć na 14,4 proc. Podobny wzrost (o 0,7 pkt proc.) odnotowała Trzecia Droga, na którą chce głosować 8,8 proc. pytanych.

Notowania Lewicy spadły o 1,1 pkt proc. i wynoszą obecnie 6,8 proc. Wzrosło z kolei poparcie dla partii Razem (o 0,4 pkt proc.), ale z wynikiem 3,9 proc. nie weszłaby ona do Sejmu. 1 proc. respondentów wskazało na "inne partie". Odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 7,4 proc. badanych.

Po przeliczeniu wyników na mandaty, zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, KO wprowadziłaby do Sejmu 174 posłów, PiS – 154, Konfederacja – 72, Trzecia Droga – 36, a Lewica – 23. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej. Tym samym obecna koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga i Lewica) miałaby 233 mandaty, więc byłaby w stanie utworzyć rząd.

