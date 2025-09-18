Sondaż. Spada zaufanie Polaków do policji i straży miejskiej

Z najnowszego badania IBRiS dla PAP wynika, że policji ufa niewiele ponad 63 proc. Polaków, a straży miejskiej – 51 proc. Nieprzerwanie od wielu lat największym i niemal jednogłośnym zaufaniem cieszy się natomiast straż pożarna.

Spada zaufanie, rośnie nieufność do policji

Wyniki badania pokazują wyraźny spadek zaufania do policji. Odsetek osób deklarujących zaufanie ("zdecydowanie" lub "raczej") zmniejszył się z 72,5 proc. w październiku 2024 r. do 63,2 proc. we wrześniu 2025 r., czyli o 9,3 punktu procentowego. Jednocześnie wzrosła liczba osób wyrażających nieufność – z 17,6 proc. do 26,7 proc.

Straży pożarnej ufa 97 proc. pytanych

Państwowa Straż Pożarna cieszy się zaufaniem 97,1 proc. badanych (spadek o 0,1 p.p.), a Ochotnicza Straż Pożarna nawet poprawiła swój wynik – zyskała 3,7 p.p., osiągając 96,8 proc.

Straż gminna ma zaufanie połowy społeczeństwa

Znacznie gorzej wypada straż miejska i gminna, która również mierzy się z kryzysem zaufania. W ciągu niespełna roku odsetek osób deklarujących zaufanie wobec tej formacji spadł o 8,1 p.p. – z 59,4 proc. w październiku 2024 r. do 51,3 proc. we wrześniu 2025 r.

Ponad 90 proc. ufa Wojsku Polskiemu

Jak wynika z badania IBRiS dla PAP opublikowanego dzień wcześniej zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło rekordowy poziom 93,9 proc. we wrześniu 2025 r. Niewiele niższe jest zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast mocno rośnie nieufność Polaków wobec Unii Europejskiej

Czytaj też:

Tusk podłącza się pod głośny sondaż? "Ufają Wojsku, nie Panu"Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja w policji. Brakuje ponad 15 tys. funkcjonariuszy