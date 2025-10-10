Bez Konfederacji nie będzie rządu? Znamy wyniki nowego sondażu

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby jedynie 55,7 proc. – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 40,5 proc. respondentów, a "raczej tak" – 15,2 proc.

"Raczej nie" odpowiedziało 15,8 proc. ankietowanych, zaś "zdecydowanie nie" – 25,5 proc. Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. badanych.

Najnowszy sondaż. KO przed PiS

Koalicja Obywatelska otrzymała w sondażu 30,5 proc. poparcia. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z końca sierpnia. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 27,3 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (-0,3 pkt proc.). W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica – 7,1 proc. poparcia (-1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6,1 proc. (+2,7 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego są: Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,6 proc. (+0,5 pkt proc.), partia Razem – 2,9 proc. (-1,3 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,6 proc. (-0,7 pkt proc.). Niezdecydowanych jest 5,9 proc. pytanych.

Kluczowa rola Konfederacji

Z analizy Onetu wynika, że Koalicja Obywatelska miałaby 176 posłów, PiS – 170, Konfederacja – 78, Lewica – 23, a Konfederacja Korony Polskiej – 13. Wniosek? Bez Konfederacji przyszłego rządu nie stworzyłoby ani ugrupowanie Donalda Tuska, ani formacja Jarosława Kaczyńskiego. Koalicji Obywatelskiej i Lewicy brakowałoby do większości 32 parlamentarzystów. PiS z Konfederacją zdobyłyby razem 248 mandatów, zaś dodatkowo z Konfederacją Korony Polskiej – aż 261.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Na ile może liczyć Polska 2050 w wyborach? Hołownia odpowiedział wprost