Kto premierem z PiS w 2027 roku? Niekwestionowany lider w sondażu

Kto mógłby stanąć na czele przyszłego rządu, jeżeli wybory parlamentarne w 2027 roku wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość? Takie pytanie zadali respondentom ankieterzy United Surveys by IBRiS w najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski.

Niekwestionowanym liderem badania jest były premier Mateusz Morawiecki, który zdobył 22,7 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Przemysław Czarnek. Byłego ministra edukacji i nauki wskazało 16 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu podium uplasował się były prezydent Andrzej Duda, którego jako szefa rządu widzi 8,8 proc. uczestników badania.

Na dalszych miejscach znaleźli się: była premier Beata Szydło – 3,3 proc.; były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak – 1,8 proc.; europoseł Joachim Brudziński – 0,9 proc.; była marszałek Sejmu Elżbieta Witek – 0,2 proc.

Opcję "ktoś inny" zaznaczyło 19,1 proc. pytanych, a "nie wiem/trudno powiedzieć" – 27,2 proc. To oznacza, że niemal połowa ankietowanych (46,3 proc.) nie była w stanie wskazać żadnego z wymienionych przez ankieterów nazwisk.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-26 października 2025 r. metodami CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1000 osób.

Powrót PiS do władzy w 2027 roku? Jest sondaż

Jak wynika z innego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, aż 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 19,8 proc. respondentów, a "raczej tak" – 47,7 proc. Przeciwnego zdania było 22,2 proc. pytanych, przy czym "zdecydowanie nie" odpowiedziało 4,3 proc. uczestników badania, natomiast "raczej nie" – 17,9 proc. Tylko 10,3 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

