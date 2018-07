"Grajcie tak prosty futbol, jak to tylko możliwe". Wyciekło nagranie z szatni Francuzów z finału mundialu

Na filmie widać, jak selekcjoner Francuzów mówi do siedzących w szatni i odpoczywających w przerwie meczu zawodników. – Widzicie, ile oni wkładają energii w grę? Używają ciała, łokci. Są agresywni, cały czas szukają Mandżukicia, uważajcie na niego. (...) Grajcie tak prosty futbol, jak to tylko możliwe. Gdy posiadacie piłkę, a pojawia się obok was przeciwnik, to natychmiast ma się pokazać partner, któremu oddacie piłkę. (...) 45 minut! Wiecie, co będzie później. Głowy do góry! Gdy macie piłkę: boom, poślijcie ją do przodu – mówił.

Francuzi ostatecznie pokonali w finale Chorwatów 4:2 i wygrali piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji.