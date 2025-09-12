Grzegorz Braun zaprasza polskich patriotów na Zjazd Tysiąclecia

W 2025 roku obchodzimy Tysiąclecie Korony Królestwa Polski. To właśnie wtedy zdobywca Kijowa Bolesław Chrobry stanął na równi z pozostałymi monarchami europejskimi. I komu to przeszkadzało? Czy Polska znowu może być wielka? Kto ma tego dokonać? Kto jak nie my i nie Grzegorz Braun? Czas na powrót polskich elit. Elitę wykuwa natomiast kultura wysoka, która wydaje się w ostatnich latach celowo zaniedbywana przez rządzące Polską siły.

Czas na powrót polskich elit

Grzegorz Braun proponuje kontrofensywę kulturalną – czego zarzewiem będzie Koncert Orkiestry Symfonicznej Marcina Wernera, z udziałem światowej sławy solistów, w tym wybitnego tenora Bogusława Morki. To wyjątkowe widowisko muzyczne ma stanowić swoisty finał Zjazdu Tysiąclecia, ale i jego centralny element. Grzegorz Braun oraz Bogusław Morka zapraszają na to szczególne wydarzenie.

Zjazd Tysiąclecia odbędzie się w sobotę 18 października 2025 roku w Villi Cyganeria w Skaryszewie niedaleko Radomia (ul. Piaseckiego 11). Ruszyła już sprzedaż biletów! Liczba miejsc, choć duża, jest ograniczona. Wszystkich, którzy pragną stawić się na Zjeździe Tysiąclecia, zapraszamy na godzinę 11.00 (rejestracja uczestników rusza od 10.00) na szereg dodatkowych atrakcji, takich jak: Targi Wartościowej Książki, Wielka Debata Historyczna o 1000-letniej historii Polski czy emisja reportażu o społecznych obchodach Tysiąclecia Korony Polskiej.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Osuchowa, Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia oraz Agencja Artystyczna "Bel Canto" Bogusława Morki.

Skąd nowa formuła Zjazdu Tysiąclecia?

W ostatnich miesiącach wydarzenie spotkało się z potężnymi atakami ze strony mediów oraz partii politycznych. W szerzącej się narracji nie doprecyzowano jednak, co dokładnie powinno wywoływać w Polakach oburzenie. Organizatorom zarzucono m.in. użycie hasła „kontratak polskiej kultury” w ramach promocji Zjazdu Tysiąclecia. W konsekwencji Polskie Radio zdecydowało się na odwołanie wynajmu Studia Koncertowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ponadto rozdmuchana nagonka sprawiła, że poprzedni artyści w obawie przed reperkusjami wycofali się z udziału w przedsięwzięciu, pozostawiając tym samym setki gości w stanie konsternacji. Później okazało się, że Maestro Tomasz Radziwonowicz wziął udział w koncercie o proizraelskim wydźwięku.

Osoby zainteresowane poznaniem całej historii odsyłamy do zapoznania się z treścią "Oświadczenia organizatorów Zjazdu Tysiąclecia", które zostało upublicznione w mediach na początku lipca. Niezależnie od perypetii, z którymi należało się zmierzyć w trakcie organizacji wydarzenia, najważniejszy jest fakt, że Zjazd Tysiąclecia odbędzie się jeszcze w tym roku. Cenzura ze strony nieprzychylnych środowisk i ośrodków medialnych co prawda okazała się pewnym ciosem, ale zarazem podziałała mobilizująco na ludzi dobrej woli, za których zaangażowanie bardzo dziękujemy. Życząc radosnego i owocnego świętowania 1000-lecia Królestwa Polskiego, na Zjazd Tysiąclecia zapraszają Grzegorz Braun oraz Bogusław Morka.

Już można zamawiać bilety na stronie internetowej wydarzenia!