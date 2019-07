Niemcy: Erytrejczyk pchnął pod pociąg matkę z dzieckiem

Na dworcu kolejowym we Frankfurcie nad Menem doszło do tragedii. Mężczyzna wepchnął ośmioletniego chłopca i jego matkę pod nadjeżdżający pociąg. Niestety, dziecko zginęło na miejscu. 40-latek pochodzi prawdopodobnie z Erytrei. Nie wiadomo, co było powodem jego zachowania.

Do zdarzenia doszło około godz. 10. 40-latek w pewnym momencie wepchnął pod nadjeżdżający pociąg matkę z dzieckiem. W ostatnim ułamku sekundy kobiecie udało się przetoczyć między tory. Nie zdążyła jednak uratować syna. 40-latek został zatrzymany jeszcze na terenie dworca. Według wstępnych informacji, pochodzący prawdopodobnie z Erytrei napastnik nie znał swoich ofiar. Policja ustaliła, że próbował on zepchnąć na tory jeszcze jedną osobę. Ta jednak zdołała się obronić. Jak powiedziała jedna z pasażerek, "ludzie płacząc, osuwali się na ziemię”. Wielu podróżnym oraz przechodniom natychmiast udzielono pomocy medycznej. To kolejna podobna zbrodnia w Niemczech w ostatnim czasie.