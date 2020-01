Prezydent Izraela: To okrucieństwo zostało ujawnione przez Armię Czerwoną

– 27 stycznia 1945 r bramy do piekieł otwarły się. Bramy do Auschwitz. To była największa eksterminacja w historii ludzkości – rozpoczął Riwlin swoje przemówienie.

Prezydent Izraela ocenił, że tragedia jaka miała miejsce w obozach zagłady została ujawniona przez Armię Czerwoną. – Opisali, co zobaczyli na własne oczy. To była ziemia przeklęta w historii ludzkości – stwierdził.

Polityk podkreślił, że obowiązkiem żyjących jest pamiętać o traumie II wojny światowej i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom. – Musimy wyeliminować tę chorobę i nigdy więcej nie brać demokracji za pewnik – przemawiał.

"Ta ziemia należy do Żydów"

Riwlin zaznaczył, że terytorium, na którym znajduje się Izrael należy do Żydów. Prezydent podkreślił, że jego kraj zrobi wszystko by zahamować wszystkie działania, które mogą "szerzyć chaos i spustoszenie".

– Nie chcemy rekompensaty za Holokaust. Ale jest to ziemia należąca do Żydów. Pochodzimy stąd i wróciliśmy tu po dwóch tysiącach lat od wygnania. Izrael jest silną demokracją. I dumnym członkiem wspólnoty międzynarodowej. Szukamy współpracy i partnerstwa. Jest to pożądane w walce z antysemityzmem. Ksenofobia to przewlekła choroba, która rozchodzi się po całym świecie – mówił prezydent.

– Izrael nie jest już ofiarą, to nasza ziemia, kraj Żydów. Będziemy chronić nasze bezpieczeństwo – podkreślał Reuwen Riwlin.