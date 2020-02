Wyciekł szokujący papieski dokument. Szykuje się rewolucja?

W najbliższych dniach Watykan ma opublikować dokument dotyczący przyszłości Kościoła w Amazonii. To forma podsumowania obrad synodu, który w październiku ubiegłego roku odbył się w Stolicy Apolstolskiej. Przypomnijmy, że ogromne emocje wywołały m. in. rozważania duchownych na temat zniesienia celibatu oraz wprowadzenia diakonatu kobiet. Według biskupów te rewolucyjne zmiany mają być remedium na brak księży i duchownych w Amazonii.

Kwestia święcenia żonatych mężczyzn była najbardziej dyskusyjną i kontrowersyjną sprawą. Zwolennikami "ograniczenia" celibatu mają być biskupi niemieccy i austriaccy, którzy wierzą, że w przyszłości przykład Amazonii obejmie też Europę i inne rejony świata.

Jak informuje dzisiaj redaktor naczelny "Corrispondenza Romana", przed publikacją dokumentu, papież przesłał jego fragmenty biskupom. To właśnie od nich dokument przedostał się do mediów. Według ustaleń agencji, papież dostrzega istotę celibatu, ale podkreśla, że „nie wynika on z samej natury kapłaństwa”. Dlatego też kapłanami mieliby zostawać tylko „sprawdzeni mężczyźni” żyjący „w stałej rodzinie”. To rozwiązanie pokrywa się z postulatami biskupów, którzy brali udział w październikowym synodzie.

Dokument nie ma jeszcze oficjalnego statusu, ale papież Franciszek podjął już ostateczną decyzję w kwestii celibatu - donosi włoska agencja. Jak poinformował kard. Claudio Hummes, relator generalny Synodu nt. Amazonii, papież przedstawi duchownym szkic dokumentu przed jego publikacją. Ojciec Święty chce, by poznali oni jego treść przed mediami.