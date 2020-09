Białoruś: Ponad 120 zatrzymanych po sobotnich protestach

Charakterystyką białoruskich protestów stały się marsze kobiet. W sobotę taki marsz zorganizowano pod hasłem: "Próba przed inauguracją Swiatłany Cichanouskiej". Marsz trwał 3 godziny.

Narasta brutalność służb, które początkowo nie aresztowały kobiet. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna ma listę 124 nazwisk zatrzymanych. Część z nich jest już na wolności. Wśród nich także dziennikarki Euroradia, Tut.by i Naszej Niwy. W areszcie nadal przebywa reporterka Biełsatu Maryja Hryc.

Do aresztu trafiło też czworo muzyków, którzy w jednym z przejść podziemnych grali piosenkę grupy Kino "Chcę zmian”, która stała się nieformalnym hymnem protestów. Godzinę przed rozpoczęciem demonstracji zmieniono miejsce jej początku z placu Zwycięstwa na rynek na Komarowce. Tam właśnie doszło do pierwszych zatrzymań. Wcześniej do zatrzymań doszło w Parku Przyjaźni Narodów. Odbywał się tam obywatelski Bieg Ludzi Wolnych.

Morawiecki: Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie

Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie, my jesteśmy po to, żeby być razem z nimi w tej wyboistej drodze do wolności – powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozpoczęciu koncertu „Solidarni z Białorusią” na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

– 40 lat temu narodziła się w Polsce "Solidarność", wtedy Polacy mieli odwagę powiedzieć „nie” tym, którzy łamali prawa człowieka, prawa obywatelskie, deptali wolność. Dzisiaj naród białoruski walczy o swoją wolność chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze – mówił szef polskiego rządu.

Po premierze wystąpił członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka, który zwrócił się do publiczności po białorusku i po polsku. – Chciałem bardzo serdecznie podziękować rządowi polskiemu, społeczeństwu polskiemu za wsparcie, za solidarność z narodem białoruskim w tych trudnych dla nas czasach – mówił.

