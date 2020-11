Niemcy: Prawie 11 tys. nowych przypadków koronawirusa

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 10 864 do łącznej liczby 929 133. Zmarło 90 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 14 112 – poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

Największe dobowe przyrosty zakażeń notuje się w Bawarii a także w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii. Wprowadzony 2 listopada częściowy lockdown nieznacznie poprawił sytuację epidemiczną w Niemczech. Na wprowadzenie dalszych obostrzeń nie chcą się godzić kraje związkowe obawiające się pogorszenia sytuacji ekonomiczno-społecznej. W różnych miastach Niemiec dochodzi systematycznie do demonstracji przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w związku z pandemią COVID-19. Czytaj także:

