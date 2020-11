Johnson: Restrykcje regionalne po lockdownie mają termin wygaśnięcia 3 lutego

Fogiel: To prosta droga do rozpadu UE, a tego nikt nie chce

Dziś Polska, a jutro może Hiszpania zostanie przymuszona do czegoś, na co się nie zgadza. To byłaby prosta droga do rozpadu UE, a tego nikt nie chce – mówi DoRzeczy.pl Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik PiS.