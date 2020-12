Macron zakażony, koronawirusa nie wykryto u premiera Francji i pierwszej damy

Szczepionka na koronawirusa. Głos zabrał papież Franciszek

Papież Franciszek zaapelował o zapewnienie wszystkim dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 i do podstawowych technologii potrzebnych do pomocy chorym oraz najuboższym i najsłabszym. Apel zawarł w orędziu na Światowy Dzień Pokoju...