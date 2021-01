Niemcy: Lockdown do kwietnia? "Bild": Wszystko przez mutację koronawirusa

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła na spotkaniu swojej partii CDU przed dramatycznym wzrostem liczby infekcji spowodowanych przez wykryty w Wielkiej Brytanii wariant koronawirusa – informuje "Bild".

– Jeśli nie uda nam się powstrzymać tego brytyjskiego wariantu, do Wielkanocy będziemy mieli 10-krotnie większą częstotliwość jego występowania. Nadal potrzebujemy 8-10 tygodni twardych ograniczeń – miała stwierdził szefowa niemieckiego rządu.

Według "Bilda", może to oznaczać całkowity lockdown do Wielkanocy. Jak dotąd ograniczenia spowodowane pandemią, które rozpoczęły się 2 listopada i w połowie grudnia zostały rozszerzone do pełnego lockdownu, zostały przedłużone tylko do 31 stycznia.

