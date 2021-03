Zamordowała koleżankę. Z brzucha wycięła jej dziecko

Zamordowana została zaledwie 21-letnia kobieta. Pamella Ferreira Andrade Martins znajdowała się w początku ósmego miesiąca ciąży. Do szokującej zbrodni doszło dwa dni temu w środę w mieście Macaé znajdującym się na wschodzie kraju.

Wstrząsająca zbrodnia

Ciało kobiety znaleziono w jej własnym domu w zamkniętej łazience. Aby dostać się do środka, służby musiały wyważyć drzwi. Odkrycie jakiego policja dokonała, było szokujące. Zwłoki kobiety były zmasakrowane. Jej brzuch był rozcięty, a z jej wnętrza, ktoś wyciął jej dziecko.

Wkrótce służby aresztowały kobietę, która zgłosiła się z martwym noworodkiem do szpitala. Okazało się, że jest to znajoma Pamelli - razem chodziły do tej samej pracy. Młoda kobieta twierdziła, że jest niewinna, a dziecko jest jej własne. 22-latka zapewniała, że sama je urodziła. Zgodnie z jej relacją dziecko miało umrzeć, bo przewróciła się z im na schodach.

Policja szybko zajęła się sprawą. Przeprowadzone testy dowiodły niezbicie, że kobieta nigdy nie była w ciąży. Co więcej, w jej torebce znaleziono nóż oraz scyzoryk. Służby aresztowały podejrzaną.

Dokładna przyczyna śmierci dziecka jeszcze nie jest znana. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok.

