Aborcja na życzenie niezgodna z konstytucją? Jest wyrok w Argentynie

Sąd Federalny nakazał zawieszenie wykonalności nowej ustawy aborcyjnej w całym kraju do momentu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Jak tłumaczył sędzia Alfredo López, jego decyzja podyktowana była prawdopodobną niezgodnością przepisów z konstytucją.

W dotychczasowym prawodawstwie aborcja była dopuszczona jedynie w przypadkach gwałtu lub zagrożenia życia matki. Ustawa przegłosowana pod koniec ubiegłego roku zalegalizowała aborcję na żądanie do 14 tygodnia ciąży. Wywołała ona silny sprzeciw katolickiej części społeczeństwa oraz episkopatu. Już wcześniej została też uznana za niekonstytucyjną przez sąd prowincji San Luis.

Sąd Najwyższy o ochronie życia

Jak podała katolicka agencja informacyjna ACI Prensa, skargę na niekonstytucyjność prawa aborcyjnego złożyła osoba prywatna, stwierdzając również, że jest ono „sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami przyjętymi przez państwo argentyńskie z tytułu kompleksowej ochrony prawa do życia od poczęcia”. Osoba wnosząca skargę domagała się „podjęcia środka zapobiegawczego w celu nakazania zawieszenia [przepisów]”, z powodu których „zagrożone jest prawo do życia nienarodzonych dzieci”.

Z komentarza sędziego Lópeza wynika, że z dużym prawdopodobieństwem Sąd Najwyższy podtrzyma jego interpretację. „[Sąd Najwyższy] potwierdził w kolejnych orzeczeniach prawo do ochrony zdrowia – wliczając w to prawo do życia – i zwrócił uwagę na pilny obowiązek władzy publicznej do zagwarantowania tego prawa pozytywnymi działaniami. (...) Stwierdził [ponadto], że prawo do życia jest pierwszym prawem człowieka, które jest uznawane i gwarantowane przez konstytucję narodową” – powiedział.

„Ludobójcze prawo”

Argentyńscy zwolennicy życia z entuzjazmem przyjęli orzeczenie. Jeden z nich, były kandydat na prezydenta Alejandro Biondini, skomentował sprawę, określając nowe przepisy aborcyjne jako „ludobójcze prawo”.

- Sądowa deklaracja niekonstytucyjności aborcji wydana przez sędziego federalnego Mar del Plata Alfredo Lópeza jest wielkim tryumfem na korzyść naszych nienarodzonych dzieci, ale musimy pracować i dobrze głosować w legislaturach, aby trwale uchylić to ludobójcze prawo Kongresu – napisał Biondini na Tweeterze.

