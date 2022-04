Dramatyczne decyzje matek na Ukrainie. Kobiety "podpisują" swoje dzieci

Dziennikarka "The Kyiv Independent” Anastasia Lapatina opublikowała na Twitterze poruszający wpis, w którym pokazuje jak kobiety na Ukrainie "ubezpieczają" swoje dzieci, na wypadek śmierci rodziców.

twitter

"Ukraińskie matki zapisują kontakty do rodziny na ciałach swoich dzieci na wypadek, gdyby zginęły, a dziecko przeżyło. A Europa wciąż dyskutuje o gazie" – pisze dziennikarka, publikując zdjęcie na którym widać małą dziewczynkę, na plecach której napisano jej imię oraz dane kontaktowe do bliskich.

"Podpisałam Verę na wypadek, gdyby coś się nam stało"

Lapatina publikując wpis, podała na Twitterze wpis jednej z matek, która podjęła decyzję o "podpisaniu" swojego dziecka.

Dziewczynka, którą widać na zdjęciu, to dwuletnia Vira Makoviy, na plecach której matka napisała jej imię, nazwisko, datę urodzenia i kontakt do siebie i ojca dziecka.

instagram

"Podpisałem ją bardzo drżącymi rękami. Ale po co wam to mówię? Wiecie już, jak to jest obudzić się przy ogłuszających i potężnych dźwiękach eksplozji, które słychać przez dziesiątki kilometrów. Trząsłem się przez pierwsze godziny tak jak ty" – pisze matka dziecka.

"Podpisałam Verę na wypadek, gdyby coś się nam stało, a ktoś ją odnalazł, albo gdyby zaginęła (...). Przemknęła mi przez głowę nawet szalona myśl, dlaczego nie wytatuowałam jej tej informacji?" – dodaje kobieta.

Dane ONZ o ofiarach wojny na Ukrainie

W ubiegłym tygodniu biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (UNHCHR) poinformowało, że w wojnie na Ukrainie zginęło już 1179 cywilów, a 1860 zostało rannych.

Urząd ONZ przekazał w oświadczeniu, że większość ofiar zginęła na skutek "użycia broni o szerokim obszarze rażenia, ostrzału artylerii i systemów rakietowych oraz nalotów".

Według strony ukraińskiej wśród cywilnych ofiar wojny jest ponad 140 dzieci.

Czytaj też:

"Wszyscy jesteśmy winni". Burza po słowach Franciszka o wojnieCzytaj też:

Kolejne kontrowersyjne wpisy Korwin-Mikkego. "Taki jest interes Polski"