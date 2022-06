Von der Leyen ostrzega przed działaniami Rosji. "Musimy być przygotowani"

Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, państwa Wspólnoty muszą się przygotować na dalsze zakłócenia w dostawach rosyjskiego gazu.

– Musimy upewnić się, że krajowe plany awaryjne są odpowiednie – tłumaczyła von der Leyen, zapewniając, że państw UE "ciężko nad tym pracują". Polityk podkreśliła także potrzebę dążenia do korzystania z przyjaznych środowisku źródeł energii.

– Nie ma powrotu do tanich paliw kopalnych, musimy pozbyć się naszej zależności od nich. Odpowiedzią jest REPowerEU (plan przedstawiony przez Komisję Europejską - red.). I już widzimy efekty: np. amerykańskie dostawy LNG wzrosły o 75 procent – mówiła.

– Musimy dywersyfikować dostawy z partnerami oraz pracować z przemysłem i krajami UE nad awaryjnym planem redukcji popytu – tłumaczyła dalej przewodnicząca KE.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, który obejmuje właśnie oszczędzanie energii, produkcję ekologicznej energii i dywersyfikację dostaw energii.

Ukraina i Mołdawia kandydata do UE

Pierwszego dnia szczytu RE, w czwartek, szefowie państw i rządów UE zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do Wspólnoty Ukrainie i Mołdawii.

"Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność Ukrainy trwa!" – komentował premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się do wpisu premiera, stwierdził, że "w marcu w Paryżu na RE pojawiały się twarde głosy, że status kandydata dla Ukrainy nie jest możliwy" i że "wprost zniechęcano do składania wniosku". "Skuteczna polityka Morawieckiego oraz naszych partnerów doprowadziła do skruszenia muru zobojętnienia. Dzisiaj dobry dzień dla Europy!" – ocenił rzecznik rządu.

