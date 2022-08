Analitycy: Transport ze sprzętem zmierza na Ukrainę. Rosja sformowała trzeci korpus armii

Transporty zawierają nowoczesny rosyjski sprzęt, taki jak kompleks kierowanych rakiet ziemia–powietrze Buk oraz czołgi T-80BVM i T-90M. Conflict Intelligence Team pozyskała informację z bazy danych rosyjskich kolei.

"Nasze źródła twierdzą też, że korpus jest stosunkowo dobrze wyposażony, ale żołnierze nie wyróżniają się wysokim morale, dyscypliną i zapałem do opanowania wydanego im nowego sprzętu" – napisała organizacja.

Transport z maszynami wyjechał 22 i 24 sierpnia, co - jak wskazuje CIT - w przybliżeniu odpowiada czasowi gotowości do redyslokacji utworzonego tam III Korpusu Armii. "Wspominał o tym ukraiński analityk Kostiantyn Maszowiec i potwierdzają to nasze źródła” – podaje CIT.

CIT nie ustaliła, gdzie konkretnie rosyjskie dowództwo planuje skierować nowe siły tego korpusu, ale stacja docelowa położona jest na południu obwodu rostowskiego, co może wskazywać, że chodzi o doniecki bądź zaporoski odcinek frontu.

Wywiad Ukrainy: Zużyli połowę pocisków

Tymczasem wywiad Ukrainy szacuje, że strona rosyjska ma na wyczerpaniu broń precyzyjną, a od początku wojny zużyła połowę przygotowanych pocisków.

Rosjanie od początku wojny stracili ponad połowę pocisków – twierdzi Wadym Skybycki, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Strona ukraińska twierdzi, że armia rosyjska nie ma już prawie rezerw m.in. Iskanderów. – Teraz aktywnie używają Huraganów i Smierczy - to pozwala prowadzić ostrzał na bliską odległość, 70-80, maksymalnie do 100 kilometrów –tłumaczył przedstawiciel armii ukraińskiej, cytowany przez Biełsat.

Czytaj też:

Raport OSW: Pół roku obrony totalnej. Wnioski i warunki kontrofensywyCzytaj też:

Pentagon intensyfikuje transport broni na Ukrainę drogą morską