Rozmowy na linii Moskwa-Waszyngton ws. Ukrainy? "Bylibyśmy zadowoleni"

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó tłumaczył w poniedziałek, podczas spotkania w parlamencie, że Budapeszt popiera rozmowy w sprawie "uregulowania" sytuacji na Ukrainie.

– Bylibyśmy zadowoleni z bezpośrednich rozmów między USA i Rosją w sprawie Ukrainy – mówił szef węgierskiej dyplomacji.

"Pokój wymaga rozmów pokojowych"

Polityk wspomniał przy tym o ostatnim spotkaniu szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa i sekretarz stanu USA Anthony'ego Blinkena

Do spotkania i rozmowy polityków doszło w ubiegły czwartek, na marginesie szczytu G20 w New Delhi. W ich pierwszej osobistej rozmowie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Blinken powtórzył, że Waszyngton jest gotów wspierać Kijów tak długo, jak to będzie konieczne. Według agencji Associated Press rozmowa trwała 10 minut.

– Byłoby miło, gdyby mieli więcej czasu na rozmowę. Przez te kilka minut, które mieli, dość trudno było omówić ścieżki prowadzące do trwałego porozumienia na Ukrainie – podkreślił Szijjártó.

Szef MSZ Węgier zapewnił również, że większość krajów popiera jak najszybsze ustanowienie pokoju na Ukrainie. – Pokój wymaga rozmów pokojowych, a żeby tak się stało, musimy zachować otwarte kanały komunikacji – tłumaczył polityk.

Blinken apeluje ws. wojny na Ukrainie

Komentując spotkanie z Ławrowem, sekretarz stanu USA przyznał, że zwrócił się do szefa rosyjskiej dyplomacji o zakończenie walk na Ukrainie.

– Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych to, co ja i wielu innych powiedziało też w zeszłym tygodniu w ONZ (podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - red.) i co powiedziało wielu szefów dyplomacji z grupy G20 dzisiaj – zakończcie tę agresywną wojnę, zaangażujcie się w sensowną drogę dyplomatyczną, która doprowadzi do sprawiedliwego i trwałego pokoju – mówił Blinken na konferencji prasowej.

Jak przypomniał amerykański polityk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił pod koniec ubiegłego roku 10-punktowy plan na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, który został jednak odrzucony przez Moskwę.

– Prezydent Władimir Putin wykazał (...) zerowe zainteresowanie zaangażowaniem się (w negocjacje pokojowe - red.), mówiąc, że nie ma o czym rozmawiać, dopóki Ukrainie nie zaakceptuje, cytuję, "nowych realiów terytorialnych" – mówił Blinken.

Czytaj też:

Szijjártó: Możliwa wizyta premiera Orbana w Kijowie. Po spełnieniu warunkówCzytaj też:

Ten straszny Viktor Orban