Elektrownia Jądrowa przeszła w tryb pełnego blackoutu. Pozostało jej paliwa na 10 dni

Rosja kontynuuje swoją ofensywę. W związku z nocnym ostrzałem o godzinie 2:40 ogłoszono alarm lotniczy na terenie całej Ukrainy. Wybuchy odnotowano w Kijowie, Chersoniu, Odessie i Mikołajowie.

W wyniku rosyjskiego zasilania została pozbawiona Elektrownia Jądrowa w Zaporożu. W związku z tym musiała przejść w tryb pełnego blackoutu. To już szósty raz od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

W związku z sytuacją na potrzeby zasilania włączono 18 generatorów diesla. Jak podają media, zapasy paliwa pozwolą im pracować przez 10 godzin. Enerhoatom apeluje do Rosjan o zaprzestanie ataku i opuszczanie terenu zaporoskiej elektrowni, wskazując, że może dojść do poważnej w skutkach awarii, jeśli nie dojdzie do przywrócenia zewnętrznego zasilania.

"Następstwa dla całego świata"

"W razie braku możliwości wznowienia zewnętrznego zasilania elektrowni po tym czasie (po 10 dniach) może dojść do awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata" - alarmuje koncern na Telegramie.

"W tej chwili niezbędne są działania całej wspólnoty międzynarodowej na rzecz wycofania rosyjskich ugrupowań terrorystycznych z terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, przekazania jej pod pełną kontrolę kompetentnego i legalnego operatora - ukraińskiego Enerhoatomu i przywrócenia warunków bezpieczeństwa jądrowego, radiacyjnego i fizycznego tego obiektu jądrowego" - czytamy w oświadczeniu koncernu.

Jakie szanse ma Rosja? Głos z USA

W środę dyrektor ds. Wywiadu Narodowego USA Avril Haines udzieliła przed senacką komisją ds. wywiadu informacji o międzynarodowych zagrożeniach wobec USA. Przedmiotem wysłuchania była m.in. sytuacja na Ukrainie – front w Donbasie i uporczywa obrona Bachmutu przez stronę ukraińską.

Haines powiedziała, że amerykańskie kontrole eksportu i sankcje ograniczają wysiłki wojenne Rosji. – Jeśli Rosja nie zainicjuje obowiązkowej mobilizacji i nie zidentyfikuje znaczących zasobów amunicji z krajów trzecich, będzie im coraz trudniej utrzymać nawet obecny poziom operacji ofensywnych w nadchodzących miesiącach – powiedziała dyrektor ds. wywiadu.

