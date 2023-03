Chiny rozważają podniesienie wieku emerytalnego

Prezes Chińskiej Akademii Nauk o Pracy i Zabezpieczeniach Społecznych Jin Weigang poinformował, że Pekin rozważa wprowadzenie "progresywnej, elastycznej i zróżnicowanej ścieżki podniesienia wieku emerytalnego".

Chiny podniosą wiek emerytalny?

Jak donosi "Global Times", dla osób zbliżających się obecnie do emerytury oznacza to tylko kilkumiesięczne wydłużenie czasu pracy. Jednak, według Weiganga, młodsze pokolenia prawdopodobnie będą musiały pracować kilka lat dłużej, co wiąże się z okresem adaptacyjnym i przejściowym ewentualnych zmian prawnych. Reforma będzie miała na celu umożliwienie ludziom wyboru momentu przejścia na emeryturę, uwzględniając różne okoliczności i warunki.

Nie wiadomo jeszcze, do jakiego poziomu zostanie podniesiony wiek emerytalny, a Pekin nie ogłosił oficjalnej decyzji w tej sprawie. Jak przypomina amerykańska agencja Reutersa, obecnie wiek emerytalny w Chinach jest jednym z najniższych na świecie – wynosi 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet pracujących umysłowo i 50 lat dla tych pracujących fizycznie.

Li Qiang: Analizujemy sytuację

Nowy premier Chin Li Qiang zapowiedział, że rządzący dokładnie przeanalizują sytuację, a ewentualne zmiany w zakresie podnoszenia wieku emerytalnego będą wprowadzane "stopniowo i ostrożnie".

Rezultatem "polityki jednego dziecka", obowiązującej w Chinach w latach 1980-2015, jest zmniejszenie się i starzenie 1,4 miliardowej populacji kraju. Od niedawna Chiny nie są już największą populacją na ziemi. Państwo Środka nieznacznie wyprzedziły Indie.

Jak podaje Reuters, każdy chiński emeryt obecnie utrzymywany jest ze składek pięciu pracowników, czyli o połowę mniej niż dekadę temu. W 2030 roku ma to spaść do czterech, a w 2050 roku już tylko do dwóch. Zgodnie z raportem Państwowej Chińskiej Akademii Nauk, w chińskim systemie emerytalnym funduszy zabraknie już w 2035 roku.

Zjazd delegatów zatwierdził zmiany w kierownictwie państwa

Kilka dni temu w Pekinie zakończyło się coroczne posiedzenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Xi Jinping został jednogłośnie zatwierdzony przez chiński parlament na trzecią kadencję na przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Chiński parlament formalnie podjął także szereg innych decyzji personalnych dotyczących nowego składu rządu na najbliższe pięć lat. Wybrał m.in. dotychczasowego wicepremiera Han Zhenga na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL. Nowym przewodniczącym parlamentu został natomiast były szef partyjnej komisji antykorupcyjnej Zhao Leji.

