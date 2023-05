Ostry konflikt hindusów i chrześcijan.Tysiące żołnierzy na ulicach, kilkadziesiąt osób nie żyje

Liczba zabitych wzrosła do co najmniej 54 w związku z wybuchem konfliktu między grupami różnych religii i grup etnicznych. Policja i wojsko objęły ochroną w sumie 23 tys. osób - poinformowały w niedzielę indyjskie media. Rozmieściły one 10 tys. żołnierzy, aby opanować sytuację. W niedzielę sytuacja się uspokoiła.

Spór wokół Meitei

Konflikt wybuchł w środę podczas protestów rdzennych plemion Naga i Kuki, w których przeważają chrześcijanie. Sprzeciwiały się one uznaniu nierdzennej hinduskiej społeczności Meitei za tzw. "plemię wpisane na listę". Rdzenni mieszkańcy wymienieni w tej kategorii cieszą się quasi-konstytucyjnymi gwarantowanymi prawami i przywilejami. Naga i Kuki w Manipurze sprzeciwiają się promowaniu hinduistycznej większościowej społeczności Meitei, gdyż uważają ją za wystarczająco zamożną.

W gwałtownych starciach między przeciwnymi grupami spalono wiele domów i sklepów - podają indyjskie media. Pastor baptystów Zuankamang Daimai powiedział azjatyckiemu portalowi katolickiemu Ucanews, że ponad 50 kościołów zostało zniszczonych, a tysiące chrześcijan wysiedlonych.

Hindusi Meitei stanowią około 53 proc. z 2,9 mln mieszkańców Manipuru, a następnie różne plemiona z około 40 procentami. Według spisu ludności z 2011 roku, hinduizm i chrześcijaństwo są głównymi religiami w tym stanie. Wśród chrześcijan w Manipurze katolicy stanowią niewielką mniejszość - około 100 tysięcy.

