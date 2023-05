Wielka Brytania złamała tabu. Kolejny kraj dostarczy Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu

Francja dysponuje pociskami SCALP-EG, czyli swoją wersją rakiet Storm Shadow, które Wielka Brytania jako pierwsza dostarczyła Ukrainie. Ten brytyjsko-francuski pocisk manewrujący o zasięgu ponad 250 produkowany jest przez europejskie konsorcjum MBDA.

– Pociski dalekiego zasięgu pomogą Ukrainie rozpocząć skuteczną kontrofensywę – powiedział Macron, który w niedzielę gościł prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Elizejskim. Tłumaczył, że Francja pomaga Ukrainie stawić opór, "a stawka jest teraz wysoka, ponieważ sukces tej kontrofensywy będzie miał kluczowe znaczenie dla zbudowania trwałego pokoju".

Rakiety dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Najpierw Wielka Brytania, teraz Francja

Pociski dalekiego zasięgu zostaną dostarczone przez Francję w ramach innego pakietu pomocy wojskowej, który obejmuje dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, takich jak AMX-10 RC. Zdaniem Macrona sprzęt dotrze na Ukrainę w nadchodzących tygodniach.

Wcześniej francuski prezydent i brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedzieli, że ich kraje będą szkolić ukraińskich pilotów, chociaż o dostarczaniu nowoczesnych zachodnich samolotów bojowych na razie nie ma mowy. Ponadto Francja planuje w tym roku przeszkolić na swoim terytorium 2 tys. żołnierzy ukraińskich.

Ukraina obecnie gromadzi zachodni sprzęt i amunicję do kontrofensywy, od którego bardzo wiele zależy. Nieudana i krwawa próba przejęcia terytorium z rąk rosyjskich okupantów mogłaby osłabić optymizm wśród kluczowych zachodnich sojuszników Kijowa i skłonić go do podjęcia negocjacji z Moskwą na jej warunkach.

Zełenski szuka wsparcia w najważniejszych stolicach Europy

W ostatnich dniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził stolice wiodących krajów europejskich, które zapowiedziały dodatkowe dostawy uzbrojenia.

W szczególności Niemcy przygotowują nowy, największy jak dotąd pakiet pomocy wojskowej o wartości 2,7 mld euro, obejmujący systemy artylerii i obrony przeciwlotniczej, czołgi, pojazdy opancerzone, ponad 200 dronów, amunicję i sprzęt inżynieryjny.

W najbliższej przyszłości także Wielka Brytania ma dostarczyć Ukrainie setki dronów szturmowych i pocisków przeciwlotniczych.

Czytaj też:

Ukraińcy chcą otrzymać 50 myśliwców F-16 od sojuszników. Wskazali dwa państwa