Biden zapowiada zamknięcie granicy. "Jeszcze tego samego dnia"

Prezydent USA Joe Biden zaapelował do amerykańskich polityków ws. reform imigracyjnych oraz pomocy dla Ukrainy.

"To, co jest negocjowane, byłoby – gdyby stało się prawem – najtwardszym i najsprawiedliwszym zestawem reform, by zabezpieczyć granicę, jakie kiedykolwiek mieliśmy w naszym kraju. Jako prezydentowi dałoby mi to nowe uprawnienia nadzwyczajne, by zamknąć granicę, kiedy zostanie przytłoczona. I jeśli otrzymam te uprawnienia, użyję ich jeszcze tego samego dnia, kiedy podpiszę ustawę" – napisał przywódca Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. Jak dodał, jest to "jedyna droga, aby Ameryka wygrała".

Pakiet ws. imigrantów i Ukrainy. "To jest sposób, żeby to zrobić"

W USA trwają negocjacje nad projektem ustawy, łączącej reformy imigracyjne z pakietem ponad 100 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu.

W piątek spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson stwierdził w liście do kongresmenów, że projekt "nie ma szans przejścia przez Izbę", bo "restrykcje w nim zawarte nie idą wystarczająco daleko".

Republikańscy zwolennicy wspierania Ukrainy planują osobne przegłosowanie pakietu pomocy dla Kijowa.

W grudniu 2023 r. na południowej granicy USA odnotowano rekordową liczbę ponad 300 tys. zatrzymanych osób. Służby graniczne wskazują, że masowe napływy migrantów z całego świata przekraczają możliwości i zasoby Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na granicy jest przedmiotem sporu między republikańskimi władzami Teksasu i administracją federalną. "Dla wszystkich, którzy żądają twardszych kontroli na granicy: to jest sposób, żeby to zrobić. Jeśli poważnie podchodzicie do kryzysu granicznego, przegłosujcie ponadpartyjną ustawę i ją podpiszę" – zadeklarował prezydent Joe Biden.

Amerykańska broń atomowa wraca do Europy

Amerykańscy eksperci są pewni. Putin się nie cofnie