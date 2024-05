Tragiczna pomyłka w Strefie Gazy. Nie żyje pięciu żołnierzy

Do dramatycznego incydentu doszło w środę o godz. 19:00 czasu lokalnego (godz. 18:00 czasu w Polsce) w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy.

Według wstępnych ustaleń, czołg Sił Obronnych Izraela (IDF), działając w kooperacji z wojskami powietrznodesantowymi, wystrzelił dwa pociski w stronę domu, w którym znajdowali się izraelscy żołnierze.

Izraelski czołg ostrzelał swoich żołnierzy

"Siły pancerne pojawiły się na miejscu w godzinach porannych, a kilka godzin później dotarły tam wojska spadochronowe i założyły w budynku posterunek. Tego dnia wieczorem na miejsce dotarła inna grupa spadochroniarzy, która powiadomiła załogi dwóch obecnych tam czołgów, że wchodzą do budynku. Mimo to jedna z załóg błędnie zidentyfikowała wystającą z okna lufę karabinu i uznała, że to siły wroga, co skłoniło ją do wystrzelenia dwóch pocisków" – relacjonuje portal Times of Israel.

W efekcie zginęło pięciu żołnierzy, a siedmiu zostało rannych. Ofiary śmiertelne to młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 22 lat. Izraelska armia prowadzi dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić szczegóły zdarzenia.

Izraelskie czołgi na ulicach Rafah

Ponad tydzień temu izraelskie lotnictwo rozpoczęło naloty na Rafah, mimo trwającej ewakuacji cywilów. Wcześniej przeprowadzone zostały negocjacje w sprawie zawieszenia broni, ale jak w poprzednich turach, nie przyniosły rezultatu. We wtorek izraelskie czołgi wjechały w głąb wschodniego Rafah, docierając do mieszkalnych dzielnic miasta. Doszło do starć.

Strona izraelska twierdzi, że w położonym w Strefie Gazy mieście stacjonują cztery bataliony Hamasu. Uważa również, że tam właśnie ukrywają się przywódcy terrorystycznej organizacji palestyńskiej i są przetrzymywani zakładnicy uprowadzeni w październiku ubiegłego roku z Izraela. Zbrojne skrzydło Hamasu poinformowało, że zniszczyło izraelski lotniskowiec rakietą Al-Yassin 105 we wschodniej dzielnicy Al-Salam. Zginąć miało kilku żołnierzy armii Izraela.

