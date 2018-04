Rosja: Zagryzali wódkę materiałami wybuchowymi. Myśleli, że to parówki

Do zdarzenia doszło we wsi Primorje pod Władywostokiem. Mężczyźni potrzebowali czegoś na tzw. "zagryzkę" do wódki. Ich łupem padły materiały wybuchowe, które wyglądem przypominały parówki. Gdy podczas libacji złodzieje źle się poczuli, uznali, że to alkohol im zaszkodził. Dopiero gdy również i pies jednego z mężczyzn zaczął się dziwnie zachowywać.

Gdy mężczyźni dowiedzieli się, że policja poszukuje skradzionych materiałów wybuchowych, sami postanowili zgłosić się na komisariat. Za ich czyn grozi im teraz 7 lat więzienia.

