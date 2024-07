Formalnie Turner obejmie to stanowisko we wrześniu 2024 r. Jednocześnie będzie pełnił funkcję koordynatora współpracy NATO z władzami ukraińskimi w Kijowie, nadzorował działania NATO oraz przekazywał Sojuszowi informacje dotyczące sytuacji w kraju. Stoltenberg jest przekonany, że Turner doskonale sprawdzi się w tej ważnej roli, w miarę jak NATO będzie nadal zwiększać swoje wsparcie dla Ukrainy.

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt zostać mianowany starszym przedstawicielem NATO na Ukrainie. Nie mogę się doczekać przewodzenia Delegaturze NATO i ścisłej współpracy z władzami Ukrainy, a także z sojusznikami i partnerami z NATO, aby pomóc Ukrainie – podkreślił Turner.

Turner zajmował wcześniej stanowiska zastępcy Sekretarza Generalnego NATO ds. Operacji i zastępcy Sekretarza Generalnego ds. Polityki Obronnej i Planowania, a także szereg wyższych stanowisk rządowych w Wielkiej Brytanii.

Współpraca Ukrainy z NATO

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent USA Joe Biden opóźniają przystąpienie Ukrainy do NATO. Jak napisał portal Deutsche Welle, od ostatniego szczytu NATO, który odbył się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca, Ukraina oczekiwała jasnych sygnałów i zdecydowanych kroków w kierunku przyjęcia do Sojuszu, ale Niemcy i Stany Zjednoczone uniemożliwiły to.

Według mediów to Biden i Scholz, ku zaskoczeniu i oburzeniu sojuszników z Europy Środkowej i krajów bałtyckich, ponownie nalegali, aby "nie prowokować Rosji”, czyli Władimira Putina. Ukraina ma nadzieję, że prezydent Biden może wreszcie zmienić swoje nastawienie do ataków zachodnią bronią na Rosję. W Kijowie wciąż panuje szok, że można bezkarnie zaatakować szpital dziecięcy. W ostatnich miesiącach miasto uchodziło za przynajmniej w miarę bezpieczne, po części ze względu na ciągłą rozbudowę obrony przeciwlotniczej.

