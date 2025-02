Trump chce walczyć z uprzedzeniami wobec chrześcijan w rządzie

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że utworzy biuro ds. wiary w Białym Domu i poleci prokurator generalnej Pam Bondi poprowadzenie grupy zadaniowej w celu wyeliminowania tego, co nazwał uprzedzeniami antychrześcijańskimi w rządzie federalnym.

– Misją tej grupy będzie natychmiastowe powstrzymanie wszelkich form antychrześcijańskich ataków i dyskryminacji w rządzie federalnym, w tym w Departamencie Sprawiedliwości, który był w tym zakresie absolutnie okropny, IRS, FBI i innych agencjach – powiedział Trump w przemówieniu podczas Narodowego Śniadania Modlitewnego. – Jeśli nie mamy wolności religijnej, to nie mamy wolnego kraju – dodał prezydent USA.

Polityk przekazał, że podpisze rozporządzenie wykonawcze w czwartek. Trump powiedział również, że utworzy nową komisję ds. wolności religijnej.

Reuters wskazuje, że podobna jednostka funkcjonowała już w przeszłości, jednak każdy z prezydentów nieco inaczej podchodził do jego funkcjonowania. Początki biura sięgają George'a W. Busha. Trump powołał je w 2017, jako biuro ds. partnerstw religijnych i sąsiedztwa. Później ponownie biuro powołał Joe Biden w 2021 roku.

W październiku Donald Trump mówił, że przywróci biuro w takiej formie jak za swojej pierwszej prezydentury. – Musimy ocalić religię w tym kraju. Mam na myśli, szczerze mówiąc, religia jest zagrożona, poważnie zagrożona i nie możemy do tego dopuścić. To jest w pewnym sensie tkanka naszego kraju. To jest to, co trzyma nasz kraj w ryzach. Nie możemy tego stracić. Nie stracimy tego –zaznaczał polityk.

Trump w obronie kobiet. Przywraca normalność w sporcie w USA

Problem dopuszczania mężczyzn do "rywalizacji sportowej" z kobietami od lat stanowił narastający problem w niektórych, zarządzanych przez Demokratów stanach USA. Prezydent Donald Trump zgodnie z obietnicą postanowił położyć temu kres.

Podpisane przez Donalda Trumpa rozporządzenie przewiduje m.in. zablokowanie funduszy federalnych dla amerykańskich instytucji edukacyjnych, które dopuszczają udział biologicznych mężczyzn w kobiecych zawodach sportowych.

Ponadto Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA będzie miał prawo odmówić wydania amerykańskich wiz męskim sportowcom, którzy określają siebie jako kobiety.

Podpisując dokument Trump podkreślił, że sprawę należało załatwić już dawno. – To rozporządzenie oznacza zakończenie walki o sport kobiet – powiedział.

