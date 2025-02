Rekordowe protesty na Słowacji. Rośnie niezadowolenie z rządów Ficy

Na Słowacji nabierają tempa protesty społeczne przeciwko polityce rządu Roberta Ficy. Jak pisze Politico, wcześniej koncentrowały się one w dużych miastach, teraz jednak dotknęły również małych miejscowości.

Rośnie niezadowolenie Słowaków

Według ekspertów, w piątek na ulice wyszło około 100 tysięcy Słowaków, co jest dość dużą liczbą jak na naród liczący 5 milionów mieszkańców. Najwięcej protestujących było w stolicy – około 45 tysięcy osób. Kolejne 20 000 osób zebrało się w drugim co do wielkości mieście kraju, Koszycach. Pozostali protestowali w małych miasteczkach, co jest szczególnie istotne, ponieważ to właśnie tereny wiejskie i małe miasteczka stanowią bazę wyborczą partii Smer, reprezentowanej przez Roberta Ficę.

49-letni Milo Janac z małego miasteczka Gelnitz, gdzie Fico cieszył się wysokim poparciem, powiedział portalowi Politico, że ludzie są niezadowoleni nie tylko z prorosyjskiej polityki zagranicznej rządu, ale także z jego polityki gospodarczej i społecznej.

– Pod rządami Fico przeszliśmy drogę od bycia tygrysem gospodarczym w Europie do jednego z najbiedniejszych krajów w UE. Nasz system szkolnictwa to katastrofa, a nasza opieka zdrowotna jest tak zła, że 10 000 osób umiera tu "niepotrzebnie” każdego roku. Nasi młodzi ludzie nie widzą tu przyszłości i opuścili kraj. Tracimy naszą przyszłość – powiedział.

Fico: Podburzanie społeczeństwa

Protesty przeciwko rządowi trwają już od kilkunastu tygodni. Po styczniowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Robert Fico stwierdził, że Słowacji grozi "zwykły pucz", a obecnie trwa "atak na system konstytucyjny". Premier powiedział, że istnieje groźba blokady dróg czy budynków rządowych.

Polityk wskazał na rezolucję Rady Bezpieczeństwa, w której mają być odrzucone "kłamstwa o rzekomej zmianie orientacji polityki zagranicznej Słowacji i potwierdza członkostwo kraju w UE i NATO".

