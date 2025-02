Druga runda negocjacji USA-Rosja. Znamy termin

We wtorek 18 lutego w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odbyło się pierwsze od początku wojny na Ukrainie spotkanie delegacji wysokiego szczebla USA i Rosji. Waszyngton podkreślił, że to ważny krok na drodze zakończenia konfliktu, a Moskwa mówiła o gotowości "wznowienia pełnej współpracy" ze Stanami Zjednoczonymi. Obie strony zgodziły się na "stworzenie podstaw do przyszłych negocjacji" mających na celu "normalizację stosunków dyplomatycznych", zakończenie działań wojennych na Ukrainie oraz "współpracę w okresie powojennym".

Po stronie amerykańskiej w rozmowach uczestniczyli sekretarz stanu Marco Rubio, doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz oraz specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, zajmujący się również kontaktami z Rosją. Z kolei po stronie rosyjskiej przy stole negocjacyjnym zasiedli szef MSZ Siergiej Ławrow oraz doradca Władimira Putina ds. polityki międzynarodowej Jurij Uszakow.

USA i Rosja kontynuują negocjacje

Kolejne spotkanie przedstawicieli USA i Rosji odbędzie pod koniec przyszłego tygodnia. Wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow poinformował, że drugą turę negocjacji dotyczących "napięć w relacjach dwustronnych" poprowadzą dyrektorzy departamentów resortów spraw zagranicznych obu krajów. Rozmowy mają dotyczyć "drażliwych kwestii" na linii Waszyngton-Moskwa.

– Jesteśmy otwarci na kontakty ze stroną amerykańską, szczególnie w drażliwych kwestiach w obustronnych stosunkach. Czekamy na prawdziwy postęp – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji, cytowany przez agencję TASS.

Koniec wojny na Ukrainie coraz bliżej?

– Prezydent USA i jego zespół są bardzo skoncentrowani na kontynuowaniu negocjacji z obiema stronami tej wojny. Donald Trump jest przekonany, że może zakończyć wojnę na Ukrainie w tym tygodniu – powiedziała Karoline Leavitt, rzecznik Białego Domu.

Podkreśliła, że w tej chwili głównym celem Trumpa jest powstrzymanie śmierci ludzi na Ukrainie. Zapytana, kiedy prezydent USA mógłby spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Leavitt odpowiedziała, że na razie nie ma nic do powiedzenia na ten temat.

