"Zawiera wątpliwe elementy". Zełenski odrzuca propozycję USA ws. rekompensaty

O decyzji Kijowa poinformował Bloomberg. Ukraina podkreśliła, że realna wartość wsparcia wynosi około 90 miliardów dolarów, co jest znacznie niższą kwotą niż ta podawana przez Waszyngton.

Zełenski potrzebuje więcej czasu

Według ukraińskich urzędników negocjacje wymagają więcej czasu, ponieważ prezydent Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na zatwierdzenie obecnego projektu, który "zawiera wątpliwe elementy". Kluczowym problemem jest brak gwarancji dalszej pomocy wojskowej i finansowej. Zełenski chciałby podpisać umowę osobiście z Donaldem Trumpem, jeszcze przed jego ewentualnym spotkaniem z Władimirem Putinem.

Kijów zaproponował obniżenie wartości funduszu do 100 miliardów dolarów i przekazał własną wersję porozumienia za pośrednictwem wysłannika USA Keitha Kellogga. Ukraina zasugerowała także spotkanie prezydentów w Waszyngtonie w celu omówienia szczegółów.

Negocjacje w Kijowie

W sobotę amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że Zełenski jeszcze tego samego dnia może podpisać umowę z USA dotyczącą wydobycia minerałów.

Instytut podkreślił, że decydujący wpływ na kwestię amerykańsko-ukraińskiego porozumienia miała zakończona w piątek wizyta przedstawiciela administracji Donalda Trumpa w Kijowie.

Według analizy ISW Keith Kellogg, który przebywał w ukraińskiej stolicy od środy, miał złagodzić napięcia na linii Waszyngton-Kijów. Zełenski nie ujawnił szczegółów rozmów, ale w swoim codziennym orędziu wspomniał o umowie między zespołami amerykańskim i ukraińskim, których celem jest zakończenie wojny.

"To porozumienie, które może wnieść wiele do naszych relacji. Ważne, żeby szczegóły dograć w taki sposób, by rzeczywiście działały. Liczę na pozytywny rezultat" – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Szwajcaria może wysłać wojska na Ukrainę. Liczba żołnierzy jest zaskakującaCzytaj też:

Koniec wojny na Ukrainie coraz bliżej? Nowe informacje z Białego Domu