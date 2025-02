Hiszpania: Organizatorzy zabaw karnawałowych wyśmiewają katolików

Apel stowarzyszeń katolickich ma związek z przypadkami nadużyć w trakcie parad karnawałowych ulicami hiszpańskich miast.

Uderzenie w hiszpańskich katolików

Jako przykład podały one plakat zachęcający do udziału w karnawale w gminie Terrassa, w prowincji Barcelona, na północnym wschodzie Hiszpanii. Jak przekazała Fundacja Chrześcijańskich Adwokatów (FAC), uruchomiony w tym mieście karnawał jest promowany wizerunkiem przemieszczającego się środkiem ulicy na czworaka biskupa. Na rysunku reklamującym wydarzenie zamieszczono rysunek duchownego w nietypowej pozie, któremu namalowano czerwone buty na wysokich obcasach. Plakat wywołał oburzenie. Według kierownictwa katolickiej organizacji sprawa ośmieszającego katolików plakatu została już skierowana do sądu w kilku pozwach.

Wśród pozywających organizacji jest m.in. Akademickie Stowarzyszenie Katolików (AC). W opublikowanym oświadczeniu młodzieżowa organizacja napisała, że protestuje przeciwko świadomemu obrażaniu uczuć religijnych katolików przy wykorzystaniu pieniędzy z publicznych środków. "Obrażają nas i upokarzają z powodu naszej wiary teraz i za każdym innym razem. Demon się denerwuje i próbuje nam zaszkodzić. W obliczu obrazy naszych uczuć religijnych trwamy silni broniąc Prawdy" – napisały władze hiszpańskiej organizacji studentów katolickich.

Wśród organizacji, które zażądały natychmiastowego usunięcia plakatu informującego o karnawale jest m.in. Międzywyznaniowa Rada Terrassy. Władze tej organizacji zrzeszającej m.in. muzułmanów, ewangelików i mormonów, wskazały na prowokacyjne działania osób promujących karnawał plakatem wyszydzającym biskupa. Odnotowały, że został on przytwierdzony m.in. do drzwi panteonu na cmentarzu miejskim w Terrassie.

