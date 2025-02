Wojna handlowa Trumpa. UE znalazła nowego, potężnego partnera

Porozumienie zostało ogłoszone w piątek w Delhi przez premiera Indii Narendrę Modiego i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. – Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami będzie największą tego typu umową na świecie – powiedziała szefowa KE.

Von der Leyen oferuje Indiom "największą na świecie umowę handlową"

Negocjacje rozpoczęły się w 2007 r., zostały zawieszone w 2013 r. z powodu braku postępu i wznowione w 2022 r., kiedy Indie zaczęły gwałtownie zwiększać zakupy rosyjskiej ropy, której import ograniczyła Europa, aby ukarać Rosję za inwazję na Ukrainę. Dziesiąta runda rozmów UE-Indie zaplanowana jest na marzec w Brukseli.

Von der Leyen zaznaczyła, że bliższy sojusz z Indiami, oparty na wzmocnionej współpracy w takich sektorach jak handel, technologie, bezpieczeństwo i obronność, będzie "kamieniem węgielnym polityki Europy w nadchodzących latach i dekadach".

Według Politico obie strony wydają się obecnie zdeterminowane, by zacieśnić więzi, aby przeciwdziałać groźbom wprowadzenia taryf celnych przez Stany Zjednoczone i agresywnym praktykom handlowym Chin.

Trump: USA nałożą 25-procentowe cła na import z UE

– Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, by oszukać Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem – oświadczył w środę prezydent Donald Trump, zapowiadając wprowadzenie ceł w wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z UE, m.in. samochody.

Na słowa Trumpa zareagował premier Donald Tusk. "UE nie powstała po to, by kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie. Została utworzona w celu utrzymania pokoju, budowania szacunku między naszymi narodami, stworzenia wolnego i uczciwego handlu oraz wzmocnienia naszej transatlantyckiej przyjaźni. To bardzo proste" – napisał szef rządu na platformie X.

Szykuje się wojna handlowa Ameryki z Unią

Zdaniem Komisji Europejskiej średnie unijne cła na produkty z USA wynoszą 0,9 proc., podczas gdy amerykańskie cła na produkty z UE – 1,4 proc. W przypadku samochodów osobowych unijne cła są co prawda wyższe (10 proc. wobec 2,5 proc.), ale Stany Zjednoczone stosują wyższe stawki w odniesieniu do ciężarówek i pick-upów.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że UE to największy partner handlowy USA (w 2024 r. wartość obrotów dwustronnych w handlu towarami wyniosła prawie 1 bln dol.), posiadający duży i chłonny rynek.

Według Trumpa Ameryka ma deficyt handlowy z UE wynoszący 300 mld dolarów. Bruksela twierdzi, że nadwyżka sięga jedynie 50 mld dolarów (po uwzględnieniu usług).

