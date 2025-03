Kolejny cios USA w Ukrainę. Kijów odcięty od danych wywiadowczych

USA przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą – podaje "Financial Times", powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Informację potwierdził w rozmowie z Fox News szef CIA John Ratcliffe. Ratcliffe przekazał, że oczekuje wznowienia pomocy i współpracy z Ukrainą.

Decyzja o odcięciu Kijowa od danych ma być kolejnym elementem reakcji Waszyngtonu na kłótnię przywódców w Gabinecie Owalnym. Przypomnijmy, że we wtorek USA wstrzymały dostawy broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Dane wywiadu USA nie dla Ukrainy. Wielka Brytania dostała zakaz

Stany Zjednoczone zabroniły Wielkiej Brytanii dzielenia się amerykańskimi informacjami wywiadowczymi z Ukrainą – podaje brytyjska prasa. O tym, że partnerzy USA, w tym Wielka Brytania, utracili prawo do dzielenia się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą, poinformował w rozmowie z "Daily Mail" brytyjski ekspert wojskowy Phil Ingram.

Według niego Stany Zjednoczone ostrzegły, że będą ściśle monitorować ten zakaz za pośrednictwem agencji zlokalizowanych w Kijowie. Wcześniej Londyn przekazywał amerykańskie dane Ukrainie pod klauzulą Rel UKR – Releasable to Ukraine.

Awantura w Białym Domu. Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się przed kamerami

Brytyjska gazeta twierdzi, że decyzja ma związek z awanturą między prezydentem USA Donaldem Trumpem a ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło w zeszłym tygodniu w Białym Domu.

Wizyta ukraińskiego prezydenta zakończyła się dyplomatycznych skandalem, wspólna konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie.

We wtorek (4 marca) Trump zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym tą będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce. Doradca prezydenta USA Jason Miller powiedział, że Trump chce zmusić Zełenskiego do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją i aby to osiągnąć, stosuje metodę kija i marchewki.

