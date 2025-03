Wojna dyplomatyczna. USA: Ten ambasador to persona non grata

Ambasador RPA w USA Embrahim Rasool skrytykował ostatnio mocno przywódcę USA Donalda Trumpa. Stwierdził, że prezydent "przewodzi ruchowi białych suprematystów w Ameryce i na całym świecie". Uderzył również w decyzje dot. migracji, które wprowadza administracja USA – chodzi o deportowanie nielegalnych migrantów, co było jedną ze sztandarowych obietnic w kampanii Trumpa. Rasool przekonuje, że to działania "rasistowskie".

Na słowa afrykańskiej dyplomaty odpowiedział we wpisie internetowym sekretarz stanu USA Marco Rubio. Stwierdził, że "ambasador RPA nie jest już mile widziany w jego wspaniałym kraju". "Ebrahim Rasool jest politykiem podżegającym do nienawiści rasowej, który nienawidzi Ameryki i nienawidzi prezydenta USA" – napisał Rubio. "Nie mamy z nim o czym rozmawiać, dlatego uznajemy go za PERSONA NON GRATA" – dodał polityk.

Rosnące napięcie

Media przypominają, że nie jest to pierwsze spięcie na linii USA-RPA po tym, jak Donald Trump przejął władzę. Trump na początku lutego zapowiedział, że Stany Zjednoczone wstrzymają wszelkie przyszłe fundusze dla Republiki Południowej Afryki. Powodem mają być, jak twierdzi prezydent USA, przypadki konfiskaty ziemi i złego traktowania "niektórych klas ludzi".

Przywódca USA podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Donald Trump zaapelował do białych mieszkańców RPA, czyli potomków holenderskich, niemieckich i francuskich osadników, aby ci wyjechali z tego kraju. MSZ RPA odpowiedziało, że "ufa, iż doradcy prezydenta Trumpa wykorzystają okres dochodzenia, aby dokładnie zrozumieć politykę RPA w ramach demokracji konstytucyjnej".

Wcześniej, w styczniu, prezydent RPA Cryil Ramaphosa podpisał ustawę, która ułatwi państwu "wywłaszczanie gruntów w interesie publicznym". Ma to na celu "zniwelowanie różnic rasowych we własności gruntów".

