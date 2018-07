Trump: "Unia Europejska to wróg". Timmermans odpowiada

"Nazywanie swoich najlepszych przyjaciół wrogami tylko uszczęśliwia twoich prawdziwych wrogów" – napisał minionej nocy na Twitterze Frans Timmermans. Jak dodał "Europejczycy i Amerykanie związani są historią oraz wspólnymi wartościami. "Europejczycy nigdy nie porzucą Amerykanów, ponieważ Ameryka nigdy nie porzuci nas. Po to są przyjaciele" – dodał wiceszef Komisji Europejskiej.

Wpis wiceszefa Komisji Europejskiej ma związek z ostatnimi wypowiedziami amerykańskiego prezydenta. W wywiadzie dla telewizji CBS News Donald Trump oświadczył, że "UE to wróg". Miał na myśli politykę gospodarczą Unii Europejskiej. To jednak nie jedyna tak mocna wypowiedź amerykańskiego przywódcy na temat Wspólnoty. Kilka dni temu przekonywał, że Unia okropnie traktuje Stany Zjednoczone i systematycznie je wykorzystuje. Zapowiedział, że jeśli to się nie zmieni, UE zapłaci za to olbrzymią cenę.