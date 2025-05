Zwrot akcji w Rumunii. To on wystąpi w II turze

Do drugiej tury wszedł bowiem burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan, który słynie z centroprawicowych i prounijnych poglądów. To właśnie on powalczy o prezydenturę z prawicowym kandydatem Georgem Simionem.

Zmiana w II turze

Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. komisji wyborczych okazało się, że Nicusor Dan wyprzedził wspieranego przez koalicję rządzącą Crina Antonescu. Burmistrz Bukaresztu uzyskał 20,99 proc. głosów, a Antonescu – 20,09 proc.

Zwycięzcą I tury, zgodnie z prognozami, okazał się George Simion. Lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów zdobył 40,94 proc. głosów. Polityk osiągnął jednak jeszcze lepszy wynik niż wskazywały na to sondaże. Media lewicowo-liberalne oskarżają go o prorosyjskość, nazywając go "skrajnym populistą". W rozmowie z kanałem "Do Rzeczy" George Simion, kandydat na prezydenta Rumunii, stwierdził, że Rumunia przechodzi przez "niespotykany wcześniej kryzys polityczny".

Na czwartym miejscu znalazł się natomiast Victor Ponta, który uzyskał 13,06 proc. głosów. Ponta w przeszłości był liderem Socjaldemokratów, a w latach 2012-2015 premierem Rumunii. Dziś głosi bardziej prawicowe hasła, a sam deklaruje się jako zwolennik Donalda Trumpa. Zdaniem obserwatorów to właśnie jego elektorat zdecyduje o tym, kto wygra II turę wyborów prezydenckich.

Różnice między exit pollem a końcowym wynikiem

Ostateczny wynik różni się od sondażu exit poll. Jak informowały w niedzielę rumuńskie media, ankieterzy sondażowni prowadzący badania wskazywali, że bardzo duży odsetek wyborców nie chciało ujawniać, na kogo oddało swój głos.

Exit poll uwzględnił dane z godz. 20 (godz. 19 czasu polskiego) i nie objął diaspory. Według pracowni CRUS Simion uzyskał 33,1 proc. wyborców, Crin Antonescu 22,9 proc., a Nicusor Dan, burmistrz Bukaresztu – 20,9 proc.

Czytaj też:

USA robią krok w tył w sprawie Rumunii. Trump cofnął decyzję BidenaCzytaj też:

Politycy PiS wspierają Simiona. Utworzyli komitet poparcia