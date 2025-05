USA robią krok w tył w sprawie Rumunii. Trump cofnął decyzję Bidena

Ustępująca administracja prezydenta Joe Bidena poinformowała na początku stycznia, że przyjmuje Rumunię do programu VWP, stwierdzając, że kraj spełnił surowe wymogi bezpieczeństwa, w tym nawiązał współpracę z amerykańskimi organami ścigania w celu dzielenia się informacjami na temat terroryzmu i poważnych przestępstw.

Nowe przepisy miały wejść w życie 31 marca, ale po zmianie władzy w Waszyngtonie i objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) zawiesił Rumunię, aby dokonać rewizji decyzji Bidena.

W piątek DHS poinformował, że "oznaczenie Rumunii powinno zostać cofnięte w celu ochrony integralności VWP i zapewnienia bezpieczeństwa granic i imigracji".

USA cofają przyjęcie Rumunii do programu ruchu bezwizowego tuż przed powtórką wyborów prezydenckich

Do ogłoszenia decyzji doszło tuż przed pierwszą turą powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii, która odbędzie się w niedzielę.

– Jesteśmy wdzięczni za bliskie partnerstwo Rumunii na przestrzeni lat w celu wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Rumunia może zostać ponownie rozważona pod kątem przyjęcia (do programu ruchu bezwizowego – red.) w przyszłości – stwierdziła wiceszefowa resortu Tricia McLaughlin, cytowana przez Reutera.

Agencja odnotowuje, że Rumunia była 43. krajem przyjętym do programu VWP i czwartym dodanym podczas kadencji Bidena po Chorwacji, Izraelu i Katarze. Program doprowadził do wzrostu liczby turystów z dodanych krajów, ponieważ ułatwia przyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Polska została włączona do programu ruchu bezwizowego 11 listopada 2019 r., w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Według danych amerykańskiego rządu z marca, na które powołuje się Reuters, liczba turystów zagranicznych przybywających do Stanów Zjednoczonych z całego świata drogą lotniczą spadła o około 10 proc.

