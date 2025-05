Turcja doprowadzi do negocjacji pokojowych? Erdogan dzwoni do Putina

"Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował telefonicznie rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, że jego kraj jest gotów zorganizować negocjacje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie" – przekazał pałac prezydencki w Ankarze. Wcześniej tego dnia Erdogan zapewnił o tym także prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Zgodnie z komunikatem kancelarii tureckiego przywódcy, Erdogan rozmawiał telefonicznie z Putinem na temat złożonej kilka godzin wcześniej przez Kreml propozycji w sprawie bezpośrednich rozmów pokojowych z Ukrainą. Rosja zaproponowała, by odbyły się one w czwartek (15 maja) w Stambule bez warunków wstępnych.

Erdogan rozmawiał też na ten temat z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podkreślił wówczas, że strony konfliktu osiągnęły "historyczny punkt zwrotny" i mogą zakończyć wojnę. Należy wykorzystać tę okazję, a Turcja jest gotowa zapewnić wszelkie możliwe wsparcie, w tym organizację negocjacji, w celu wypracowania zawieszenia broni i trwałego pokoju – powiedział turecki przywódca.

Putin stawia warunki

Putin ogłosił w nocy z soboty na niedzielę, że Rosja proponuje bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w Stambule w celu "wyeliminowania przyczyn konfliktu" i "osiągnięcia długoterminowego, trwałego pokoju". Ostatnie bezpośrednie spotkanie delegacji Rosji i Ukrainy odbyło się 29 marca 2022 r. właśnie Turcji. Dialog w sprawie uregulowania konfliktu został oficjalnie przerwany po odnalezieniu ciał kilkudziesięciu cywilów w opuszczonej przez wojska rosyjskie Buczy pod Kijowem.

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczą na to, że w tym tygodniu nastąpi zawieszenie broni. Według Zełenskiego "to pozytywny znak, że Rosjanie w końcu zaczęli rozważać zakończenie wojny". "Cały świat czekał na to bardzo długo. A pierwszym krokiem do prawdziwego zakończenia każdej wojny jest zawieszenie broni" – napisał prezydent Ukrainy na platformie X.

"Nie ma sensu kontynuować zabijania nawet przez jeden dzień. Oczekujemy, że Rosja potwierdzi zawieszenie broni – pełne, trwałe i niezawodne – począwszy od jutra, 12 maja, a Ukraina jest gotowa się spotkać" – zadeklarował.

