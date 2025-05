Papież wskazał pierwszy cel wizyty zagranicznej

Papież powiedział o tym podczas rozmowy z dziennikarzami z całego świata w Watykanie. Leon XIV uda się do Turcji z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego uda się do Turcji. Podróż tę planował poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, który zmarł w Poniedziałek Wielkanocny.

Sobór Nicejski – czyli zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego – został zwołany przez cesarza Konstantyna do Nicei w krainie Bitynii. Obecnie ta miejscowość nazywa się Iznik. Papież Franciszek planował podróż na 1700. rocznicę Soboru pod koniec maja.

Leon XIV zapytany o podróż do Turcji na tę rocznicę, odparł: – Przygotowujemy ją.

Leon XIV rozmawiał z Zełenskim. Prezydent Ukrainy zaprosił papieża

Wołodymyr Zełenski odbył pierwszą rozmowę z papieżem Leonem XIV. Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmowa była "konkretna" i bardzo ciepła. Zełenski przekazał we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, że w trakcie rozmowy podziękował papieżowi za wsparcie Ukrainy.

"Głęboko cenimy jego słowa o potrzebie osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i uwolnienia więźniów. Rozmawialiśmy również o tysiącach ukraińskich dzieci deportowanych przez Rosję. Ukraina liczy na pomoc Watykanu w sprowadzeniu ich do domu, do ich rodzin" – napisał.

Zełenski poinformował Leona XIV o porozumieniu między Ukrainą a zachodnimi partnerami w sprawie bezwarunkowego zawieszenia broni na co najmniej 30 dni.

"Potwierdziłem również gotowość Ukrainy do dalszych negocjacji w dowolnym formacie, w tym rozmów bezpośrednich — stanowisko, które wielokrotnie podkreślaliśmy. Ukraina chce zakończyć tę wojnę i robi wszystko, aby to osiągnąć. Teraz oczekujemy podobnych kroków ze strony Rosji. Zaprosiłem Jego Świątobliwość do złożenia wizyty apostolskiej na Ukrainie. Taka wizyta przyniosłaby prawdziwą nadzieję wszystkim wierzącym i całemu naszemu narodowi. Uzgodniliśmy, że pozostaniemy w kontakcie i zaplanowaliśmy osobiste spotkanie w niedalekiej przyszłości" – przekazał.

