Brat Leona XIV ujawnia niezwykłą przepowiednię sprzed lat dotyczącą papieża

Robert Prevost, czyli nowy papież Leon XIV, już jako dziecko pragnął zostać księdzem. – On to wiedział od początku. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek zwątpił – powiedział John Prevost amerykańskim nadawcom ABC i Univision. – Nie sądzę też, żeby kiedykolwiek myślał o czymkolwiek innym – podkreślił.

Jak wspominał, w domu mały Robert Prevost nie tylko "celebrował mszę" przy desce do prasowania, która mu służyła jako ołtarz, ale też "znał na pamięć wszystkie modlitwy, po angielsku i po łacinie".

Brat Leona XIV: Sąsiad przepowiedział mu, że zostanie papieżem

– Już kiedy był w pierwszej klasie szkoły podstawowej sąsiad przepowiedział jego bratu, że zostanie on pierwszym papieżem z USA – powiedział John Prevost. Dodał, że to samo powtórzył swemu bratu Robertowi w przeddzień konklawe. Kard. Prevost odparł, że to "bzdura" i dodał: "Nie wybiorą amerykańskiego papieża". – On po prostu w to nie wierzył lub nie chciał w to wierzyć – stwierdził brat papieża.

69-letni papież Leon XIV był najmłodszym z trzech braci w Dolton, na południowych przedmieściach Chicago. Pytany o reakcję rodziny John Prevost powiedział, że natychmiast włączył telewizor. – Siedziałem przed ekranem z moją siostrzenicą, a kiedy ogłoszono jego nazwisko ona krzyczała, a ja po prostu powiedziałem: O mój Boże!

John Prevost oczekuje, że jego brat pójdzie w ślady zmarłego papieża Franciszka i będzie bronił potrzebujących i ubogich. Nowy papież Leon XIV ma wiele wspólnego ze swoim poprzednikiem. – Myślę, że ponieważ obaj żyli w tym samym czasie w Ameryce Południowej – w Peru i Argentynie – mieli takie same doświadczenia w pracy misyjnej i pracy z uciśnionymi – zaznaczył.

Brat papieża szczególnie podkreślał głęboką więź nowego zwierzchnika Kościoła z Peru, gdzie był duszpasterzem przez dziesiątki lat. Nic więc dziwnego, że jego brat w swoim pierwszym przemówieniu jako papież odniósł się szczególnie do Chiclayo – miasta w północnym Peru, w którym Robert Prevost przez wiele lat pełnił funkcję biskupa. – Spędził tam tyle czasu. Myślę, że jego serce tam pozostało – powiedział brat papieża.

John Prevost wierzy, że jego brat będzie kontynuował drogę wyznaczoną przez papieża Franciszka, zwłaszcza w kwestiach sprawiedliwości społecznej, duszpasterstwa osób z marginesu społeczeństwa oraz wzmacniania pozycji ubogich. – Troszczy się o ludzi, o ich dusze, o ich codzienne życie. Jestem pewien, że nie straci z oczu zepchniętych na margines i zapomnianych – dodał.

Rodzina głęboko religijna

Leon XIV pochodzi z religijnej rodziny o europejskich korzeniach i ma dwóch starszych braci: Louisa Martína i Johna Josepha. Jego matka, Mildred Martínez (1912-1990), której przodkowie pochodzili z Hiszpanii, pracowała jako bibliotekarka. Dwie z jej sióstr były zakonnicami. Ojciec Louis Marius Prevost, który zmarł w 1997 r., miał korzenie francusko-włoskie i był dyrektorem szkoły oraz katechetą.

Obecny papież już we wczesnym wieku wykazywał silne oddanie wierze. Był ministrantem i uczęszczał do szkoły katolickiej. – Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, ale moi dziadkowie byli imigrantami: Francuzami, Hiszpanami. Dorastałem w bardzo katolickiej rodzinie. Oboje rodzice byli głęboko związani z parafią – mówił kard. Prevost w wywiadzie dla włoskiego nadawcy publicznego RAI.

