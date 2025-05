Zełenski reaguje na słowa Trumpa. "To jest właściwy pomysł"

"Oczywiście wszyscy w Ukrainie bylibyśmy wdzięczni, gdyby prezydent Donald Trump mógł być z nami na tym spotkaniu w Turcji. To jest właściwy pomysł. Możemy wiele zmienić. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rzeczywiście może być gospodarzem spotkania na najwyższym szczeblu" — napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

"Poparłem Donalda Trumpa z ideą pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni — na tyle długo, aby zapewnić podstawę dla dyplomacji. I tego chcemy, jesteśmy gotowi zapewnić ciszę z naszej strony" — dodał polityk.

Trump rozważa przyjazd do Stambułu

W poniedziałek Trump udzielił odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest, że osobiście weźmie udział w rozmowach, jakie od miesięcy amerykańscy dyplomaci toczą z przedstawicielami Rosji i Ukrainy celem wypracowania pokoju. Okazja ku temu nadarzy się w najbliższy czwartek. Część komentujących wyraża umiarkowany optymizm wobec tej rudny rozmów.

Z wypowiedzi Trumpa na konferencji prasowej wynika, że nie wyklucza on osobistego uczestnictwa w spotkaniu w Turcji. "Być może polecę do Turcji w czwartek na rozmowy Rosji i Ukrainy" – oznajmił bowiem Trump. – Myślałem o wyjeździe do Stambułu. To możliwe, jeśli uwierzę, że sprawy naprawdę pójdą do przodu. Moglibyśmy zobaczyć dobre rezultaty ze spotkania tam. Wierzę, że obaj liderzy tam będą – powiedział prezydent USA.

Przypomnijmy, że prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował Kijowowi wznowienie 15 maja w Stambule bezpośrednich rozmów pokojowych bez żadnych warunków wstępnych. Celem rozmów ma być "wyeliminowanie przyczyn konfliktu" i "osiągnięcie długoterminowego, trwałego pokoju".

Zełenski: Będę czekał na Putina w Turcji

Prezydent Ukrainy złożył propozycję, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Waszyngtonu. Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do spotkania z prezydentem Rosji. "Oczekujemy pełnego i trwałego zawieszenia broni, począwszy od jutra, aby zapewnić niezbędną podstawę dla dyplomacji. Nie ma sensu przedłużać zabójstw" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

"A ja będę czekał na Putina w Turcji w czwartek. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać wymówek" – napisał ukraiński polityk na swoim koncie na X. Później nagrał też materiał video, w którym powtórzył swoją propozycję.

Czytaj też:

Putin reaguje na ofertę spotkania z Zełenskim w StambuleCzytaj też:

Trump: Ukraina powinna się zgodzić. Zorganizujcie spotkanie, teraz