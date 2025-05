Wojna na Ukrainie. Pieskow przypomina wielokrotnie wyrażane stanowisko Rosji

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko Moskwy, że nie będzie zgody na to, by infrastruktura NATO znalazła się w pobliżu granicy Rosji. Kreml nie zgodzi się na obecność europejskich sił pokojowych na Ukrainie, na co wskazują w swoich przekazach niektórzy zachodnioeuropejscy liderzy polityczni.

Pieskow twierdził też, że "prezydent Rosji Władimir Putin robi wszystko, co możliwe, aby uregulować sytuację na Ukrainie drogą dyplomatyczną". Powiedział, że proces osiągania porozumienia w konflikcie z Kijowem jest pełen drobnych szczegółów, z których każdy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Rosji i Ukrainy. "Jednak gdy nie mamy dostępnych kanałów dyplomatycznych, musimy kontynuować operację wojskową" – tłumaczył Pieskow.

Rosja proponuje Ukrainie bezpośrednie rozmowy pokojowe

Wcześniej prezydent Putin zaproponował Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule bez warunków wstępnych bezpośrednich rozmów pokojowych.

– Oferujemy władzom Kijowa wznowienie negocjacji już w czwartek, w Stambule. (...) Nasza propozycja leży na stole. Decyzja należy teraz do władz ukraińskich i ich kuratorów, którzy kierują się, jak się wydaje, osobistymi ambicjami politycznymi, a nie interesami swoich narodów – oświadczył rosyjski polityk.

Apel z Europy o zawieszenie broni

W sobotę z kolei niemiecki kanclerz Friedrich Merz, prezydent Emmanuel Macron, premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przybyli do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i zażądali od Rosji bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni, począwszy od poniedziałku (12 maja). Zagrozili, że w przeciwnym razie nałożą na Moskwę kolejne sankcje.

Pieskow przekazał, że aby mogło dojść do zawieszenia broni, kraje zachodnie musiałyby wstrzymać dostawy broni na Ukrainę. W przeciwnym razie – jak zaznaczył – Kijów wykorzysta ten okres na mobilizację, przeszkolenie nowych żołnierzy i rozmieszczenie nowych jednostek na linii frontu.

