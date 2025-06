Węgry zakazują wywieszania flag LGBT na budynkach publicznych

W czwartek (5 czerwca) Rada Ministrów Węgier przyjęła Rozporządzenie nr 1194/2025 w sprawie środków dotyczących budynków użyteczności publiczne [(A Kormány 1194/2025. (VI. 5.) Korm. határozataközépületeket érintő intézkedésekről) – s. 52], mające na celu zapewnienie ochrony i prawidłowej opieki niezbędnej dla prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego dzieci oraz powstrzymanie propagandy lobby LGBT skierowanej do dzieci.

Zakaz wywieszania flag LGBT na Węgrzech. Rozporządzenie rządu

Na mocy przepisów rozporządzenia, symbole odnoszące się do różnych "orientacji seksualnych", "tożsamości płciowej", ruchów politycznych je reprezentujących lub mających na celu ich popularyzację, nie mogą być umieszczane na budynkach określonej kategorii (art. 1).

Rozporządzenie wymienia tu m.in. gmachy służące organom budżetowym, które podlegają kierownictwu lub nadzorowi rządu oraz budynki służące spółkom gospodarczym, nad którymi państwo sprawuje bezpośrednią lub pośrednią większościową kontrolę zgodnie (art. 1 lit. a i lit. c).

W praktyce oznacza to, że symbole związane z ruchem LGBT nie będą wywieszane nad budynkami, które są siedzibą instytucji rządowych, takich jak Narodowy Bank Węgier czy szkoły. Rozporządzenie nie ma zastosowania wobec gmachów publicznych, które nie podlegają rządowi (np. budynków należących do instytucji samorządowych).

– Rozporządzenie potwierdza przede wszystkim, że rząd jest w pełni zaangażowany w powstrzymanie propagandy LGBTQ skierowanej do dzieci, czy to w przedszkolach, szkołach, mediach, czy też w miejscach publicznych – podkreślili przedstawiciele Kancelarii Premiera.

Ponadto przypomnieli, iż "w ostatnich latach podjęto szereg środków mających na celu ochronę dzieci. W 2010 roku parlament uchwalił ustawę o ochronie dzieci, która zakazuje propagandy seksualnej skierowanej do dzieci poniżej 18 roku życia, promowania i przedstawiania homoseksualizmu lub zmiany płci w mediach, edukacji i reklamie".

Ochrona dzieci przed propagandą homoseksualną

Jednocześnie przedstawiciele rządu Węgier przyznali, że komentowana decyzja ma wymiar przede wszystkim symboliczny, jako że wywieszanie tego typu flag na gmachach publicznych nie jest powszechne. Dlatego też przyznali oni, że rozporządzenie potwierdza "pełne zaangażowanie rządu w ograniczanie propagandy LGBTQ skierowanej do dzieci".

– Przyjęte wczoraj rozporządzenie wpisuje się w konserwatywną, suwerennościową i prorodzinną politykę węgierskiego rządu premiera Viktora Orbana. Za przykład można podać m.in. ustanowienie w grudniu 2023 r. Urzędy Ochrony Suwerenności, mającego na celu ochronę niezależności tego kraju przed wpływem i ingerencją polityczną szeroko rozumianych podmiotów zewnętrznych czy uchwałę Zgromadzenia Narodowego z 2020 r., w której wskazane gremium sprzeciwiło się ratyfikacji przez Węgry ideologicznej Konwencji stambulskiej – powiedział Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Odnosząc się do samego rozporządzenia, stwierdził, że nie sposób ocenić go w inny sposób niż zdecydowanie pozytywnie. – Przestrzeń publiczna powinna być bowiem, co do zasady, zarezerwowana tylko i wyłącznie dla oficjalnej symboliki państwowej, takich jak flagi i symbole państwa oraz symbole jego jednostek podziału administracyjnego – podkreślił.

