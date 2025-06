Zamach na Orbana? Zatrzymano podejrzanego

Jak przekazał portal Teol, powołując się na oświadczenie prokuratury, sprawcę ujęto w komitacie Tolna, położonego w centralnej części Węgier.

Pogróżki pod adresem polityka miał kierować 44-letni mężczyzna. W nagraniach, publikowanych w mediach społecznościowych, obiecywał, że zabije Viktora Orbana, a także inne osoby.

Areszt dla autora pogróżek

Sąd okręgowy zdecydował o zastosowaniu jednomiesięcznego aresztu dla 44-latka, wskazując na uzasadnione podejrzenie planowania zabójstwa węgierskiego premiera.

Prokuratura komitatu Tolna w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że podczas zatrzymania mężczyzny skonfiskowano również "narzędzie umożliwiające odebranie życia".

W komunikacie nie wskazano jednak, o jakie narzędzie chodzi.

Nagranie usunięte z sieci

Jak podają węgierskie media, 44-letni mężczyzna już usunął z TikToka nagrania, na których groził szefowi rządu. Internauci zdążyli jednak zapisać materiały wideo.

Podejrzany już przyznał się do przygotowania szokujących nagrań.

Sprawca twierdził, że do takiego czynu popchnęła go rodzinna tragedia. Rzecznik lokalnego sądu przekazał, że biegli badają obecnie stan psychiczny 44-latka. Mężczyźnie grozi od roku do pięciu lat więzienia.

Orban: Nasza polityka czyni nas interesującymi

Premier Węgier wygłosił w ubiegły poniedziałek przemówienie na wiecu Patriotów dla Europy w Mormant-sur-Vernisson we Francji. Viktor Orban apelował do francuskich wyborców, by zastopować ideologiczną dominację Brukseli nad Europą i groźbę zatarcia kulturowego poprzez masowe migracje.

– Francja jest wielką potęgą, a Węgry są małym krajem z 11 milionami ludzi, skromnym PKB i ograniczoną siłą militarną. Ale to, co czyni Węgry interesującymi, to ich polityka. Jesteśmy czarną owcą Unii Europejskiej. Koszmarem Brukseli. Nadzieją patriotów Europy. I ostatnim bastionem chrześcijan – podkreślił.

Polityk wskazał na historyczny dystans między Węgrami a Francją, ale podkreślił, że narody te są teraz zjednoczone we wspólnej walce. Przypominając pochwały węgierskiego bohaterstwa wygłoszone przez szanowanego francuskiego pisarza Victora Hugo oraz słowa filozofa Alberta Camusa o powstaniu węgierskim z 1956 r., przedstawił Węgry jako naród wykuty w oporze, dziś stawiający opór "ideologicznej unijnej okupacji".

Czytaj też:

Putin odwiedzi Węgry? Jednoznaczna deklaracja OrbanaCzytaj też:

"Ukraina pochłonie każdą złotówkę". Orban nie chce Kijowa w UE